Ahbap Derneği Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

20.07.2026 17:17
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli tutuklama için hakimliğe sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve diğer 8 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da arasında olduğu 10 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Ersin Gökhan, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Oğuzhan Uğur'un "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamaları ile tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüpheliler hakkında üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, tutuklama nedenlerinin mevcut olduğu, suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu ile kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Özgür Ömer Güner ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ahbap Derneği Soruşturmasında 10 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika

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