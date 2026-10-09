Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim’de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANLIĞINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Ece Güner, İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa ettiğini, siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Tutukluluk sürecinde açıklamalarda bulunan Ece Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek bir ilişkisinin bulunmadığını savunmuştu.