Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

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Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi
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Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner, yaklaşık üç ay sonra tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, 7 Ekim’de bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

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Ece Güner, İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevlerinden istifa ettiğini, siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Tutukluluk sürecinde açıklamalarda bulunan Ece Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek bir ilişkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir Belediyesi3. SayfaGüncelAhbapSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi - Son Dakika
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