Ahbaplar Suç Örgütü'ne Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Ahbaplar Suç Örgütü'ne Operasyon: 7 Tutuklama

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İstanbul'da 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmanın 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında Hüseyin Başaran, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat, Muhammed Ali Yılmaz ve Deniz Şimşek tutuklama; Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Ayhan Demir ve Recep Demir ise adli kontrol uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbaplar Suç Örgütü'ne Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika

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