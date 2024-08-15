3.Sayfa

Otomobil traktöre saplandı! Ölenler arasında 1 bebek de var

Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı

Ahır yangınında büyükbaş hayvanlar telef oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta müstakil evin ahırında çıkan yangında büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Yangın, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin ahırında henüz nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı çıkan yangında ahır içerisinde bulunan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangını kontrol altına almayı başardı. Çıkan yangında ahırda bulunan 2 büyükbaş ve bir buzağı telef oldu.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak çalışma sonrası belli olacak.