Ahlat\'ta Cenaze Konvoyunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tatvan istikametinden Ahlat'a gelmekte olan cenaze konvoyunda bulunan öndeki bir aracın fren yapması sonucu takip eden 4 aracın bir birine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kaza sonucu 34 FER 136 plakalı araç içerisinde bulunan ve ayağından hafif yaralanan N.E. isimli vatandaş sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. - BİTLİS