Bitlis\'te korkutan yangın

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS