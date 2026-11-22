Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Ahlat- Tatvan karayolunda trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bitlis-Ahlat kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Köstekçi'nin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan Kadir Köstekçi, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Köstekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.