AJet'in Ankara-Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara'ya geri döndü - Son Dakika
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AJet'in Ankara-Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara'ya geri döndü

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AJet'in VF4150 numaralı Ankara-Erzincan seferini yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanına geri döndü. Uçakta bulunan yolcular güvenli bölgeye alındıktan sonra yapılan aramada ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

04.05.2024 04:30
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AJet'in Ankara- Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara'ya geri döndü

ANKARA - AJet'in VF4150 numaralı Ankara-Erzincan seferini yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanına geri döndü.

Edinilen bilgilere göre AJet'in VF4150 numaralı Ankara-Erzincan seferini yapan Boeing 737 tipi uçakta bomba ihbarı yapıldı. Ankara Esenboğa Havalimanından saat 23.55'te kalkan uçak, ihbar nedeniyle yaklaşık 40 dakika sonra Ankara Esenboğa Havalimanına döndü. Yolcuları tahliye edilerek güvenli bölgeye alınan uçakta güvenlik güçleri tarafından arama yapıldı. Yarım saat süren incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.

Uçakta bulunan yolculardan Murat Bozdelen ise o anları, "AJet firmasından Erzincan için biletimizi aldık. Saat 23.55'te bindik. Biz 40 dakikada indiğimizi sandık. Bize bilgilendirme yapılmadı. İndikten sonra sadece, kadınlar ve çocuklar çıksın, dediler. Biz de internete girip öğrendik ki bomba ihbarı varmış. Sonra buraya geldik, mağdur olduk. Bana kalsa ben biletin parasını isterim ama öyle bir şey yapmıyorlar. 7 gün bekletiyorlarmış" şeklinde anlattı. Uçakta bulunan başka bir yolcu Ayhan Akkaya ise "Saat 12'ye beş kala bindik. Uçak Ankara'ya geri indi. Bize hiçbir şey söylenmedi. 2 saat uçağın içerisinde bekledik. Yetkililerden cevap alamadık. Biz neden beklediğimizi sorduk. Pilot bey bilgi verecek, dediler ama bilgi veren olmadı. Güvenlik güçleri silahları ile gelince biz tedirgin olduk zaten. İlk önce bayanları aldılar. Sonra bizi aldılar. Buraya getirdiler bizi ama burada da yetkili bulamıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AJet'in Ankara-Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara'ya geri döndü - Son Dakika

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