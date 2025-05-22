AK Parti binasına taşlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taşla saldıran maskeli şüpheli, emniyetin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana geldi. Yüzü maskeli bir şahıs, AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taş atarak camları kırdı. Saldırının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Köyceğiz'de bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan E.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Y., cezaevine gönderildi. - MUĞLA