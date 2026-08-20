AK Parti Emet Binasına Saldırı - Son Dakika
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AK Parti Emet Binasına Saldırı

AK Parti Emet Binasına Saldırı
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Emet'te AK Parti İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda camlar kırıldı, eşyalar zarar gördü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda parti binasının camları kırılırken, kapılar, masa ve sandalyeler ile çeşitli mobilyalar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına girerek içeride bulunan eşyalara zarar verdi. Binanın çeşitli bölümlerindeki camlar kırılırken, masa ve sandalyeler devrildi, bazı mobilyalar ise kullanılamaz hale geldi. Saldırı nedeniyle parti binasında geniş çaplı maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yürütülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

AK Parti, Güvenlik, 3. Sayfa, Emet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Emet Binasına Saldırı - Son Dakika

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