AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin aralarında saldırının gerçekleştiği arabada bulunan şahıslardan 16'sı tutuklandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Düzenlenen operasyon ile 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde 4 çocuk şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 22 şüpheli ise öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılık karşısına çıkan 4 çocuk şüpheliden 3'ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken yaşı 18'den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi. Hakimlik tarafından 3 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer 22 şüpheliden 13'ü tutuklanması talebiyle, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 diğer şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mahkeme 13 şüphelinin tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanmasına, 4 kişinin ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı: 16 tutuklama - Son Dakika
Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.
Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.
İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın emeklilerle ilgili sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Altınok, emeklilere yardım yapmanın seçim vaadi olduğunu ve başka bir iktidar olsa emeklilerin maaş alamayacağını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-6' operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu sahte kimlikler, Türk lirası ve dijital materyallere el konuldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon röportajında Joe Biden'ın daha öngörülebilir ve tecrübeli bir insan olduğunu savunarak, Beyaz Saray'da Biden'ın liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını söyledi. Putin, Biden'ın yaşına dair tartışmalara da yanıt vererek, 2021'de buluştuklarında herhangi bir farklılık hissetmediğini belirtti. Ancak Putin, Biden'ın Ukrayna savaşını kınamasını son derece zararlı ve hatalı olarak nitelendirdi.
Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?