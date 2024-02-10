AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın katıldığı bir dernek toplantısında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucunda 1 kişi yaralandı ve saldırının parti toplantısına yönelik olup olmadığı araştırılıyor.

10.02.2024 19:53  Güncelleme: 20:11
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın katıldığı bir dernek toplantısında silahlı saldırı meydana geldi

İSTANBUL - AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın katıldığı bir dernek toplantısında silahlı saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırının parti toplantısına yönelik olup olmadığı konusundaki araştırmalar sürüyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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