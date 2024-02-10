AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'na Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak dünyaya iniş yapan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. Erdoğan, "Maşallah, dünya ile buluştun." derken, Gezeravcı da Türkiye'nin ISS'e en hızlı ulaşan ülke olduğunu belirtti.