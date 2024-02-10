AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'na Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere 2 şüphelinin camdan sarkarak ateş ettikleri anlar yansıdı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları kapmasında katıldığı bir dernek toplantısında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi. Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin camdan sarkarak uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlar yer aldı. - İSTANBUL
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi. Bakanlar, parti genel başkanları ve birçok siyasi isim, yerel seçim öncesi gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.
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AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla kalabalığa doğru ateş açtığı, ardından jipin olay yerinden kaçtığı görüldü.
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