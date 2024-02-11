AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'na silahlı saldırıya yeni görüntüler

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Dün 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralanmıştı. Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karışmıştı.
Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.
Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.
Yıldız olay nedeniyle apartmandakilerin büyük korku yaşadığını söyledi. - İSTANBUL
ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na silahlı saldırıya yeni görüntüler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?