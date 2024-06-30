3.Sayfa

Akaryakıt istasyonunda araç alev alev yandı

SAMSUN - Samsun'da bir akaryakıt istasyonda SUV tipi araç alev alev yandı. Küle dönen araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi mevkisinde bulunan OPET akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak için istasyona gelen sürücünün aracı bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Korku dolu anlar yaşandığı yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi.