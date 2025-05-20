Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç bir kadının akaryakıt istasyonunda darp edildiği görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu. Vahim olayın ardından harekete geçen emniyet, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.05.2025 09:15
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Edinilen bilgilere göre, Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda P.D. (46) isimli kadın, S.S. (21), H.A. (20) ve T.A. (22) tarafından darp edildi. Olayın ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Muğla Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında devletimizin kararlı duruşu vardır" denildi.

Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

Güvenlik, 3-sayfa, Fethiye, Muğla, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Levent Akyul :
    Hepsi içtikleri şişelerin üzerine oturmuş olsaydı sorun kendiliğinden çözülürdü. 37 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    en fazla 3 ay içerde oylanilarlar sonra dısarida devam taki birini öldürene kadar sonra tekrar yakalarlar sistem bu ülkede 30 0 Yanıtla
  • Ahmet Sağlık:
    inşallah çıkamazlar dışarı 21 0 Yanıtla
  • 2147saloh:
    bu insanlıktan cıkmış caniler 1 ay sonra ciksa cinayet te işlerler 14 0 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    Hayri bizim hakimlerimiz adam tutukluyor muydu ya hayret çok şaşırdım 8 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kafalarini niye egdiriyorsunuz pismanmislar gibi olayi isleyince hicte pisman degildi suclular yuzlerini gosterseydiniz 3 0 Yanıtla
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