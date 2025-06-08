AFAD: "3 Haziran 2025 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde, 1951 doğumlu Hüseyin Şahin isimli vatandaşımızın yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Akçaabat'ta Sel Felaketi: Kayıp Vatandaş Bulundu - Son Dakika
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