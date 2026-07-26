Akçadağ\'da Lastik Patladı, Otomobil Refüje Çarptı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lastiği patlayan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Cezaevi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 KK 955 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp savruldu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.