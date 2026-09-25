Akçakoca Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçeğe yakın şartlarda tamamlandı - Son Dakika
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Akçakoca Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçeğe yakın şartlarda tamamlandı

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Akçakoca Devlet Hastanesi\'nde rehine tatbikatı gerçeğe yakın şartlarda tamamlandı
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Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi'nde rehine olaylarına karşı personelin farkındalığını artırmak amacıyla tatbikat düzenlendi. Gerçeğe yakın şartlarda yapılan tatbikatta ekiplerin görev ve sorumlulukları uygulamalı değerlendirildi, tatbikat başarıyla tamamlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi devlet hastanesinde yaşanabilecek rehine olaylarına karşı personelin farkındalığını artırmak ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatın olay anında koordinasyon ve iletişimin etkin şekilde sağlanmasına yönelik planlandığı belirtildi. Senaryo kapsamında ekiplerin rehine olaylarında üstleneceği görev ve sorumluluklar uygulamalı olarak değerlendirilirken, güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası iş birliği süreçleri de gözden geçirildi.

Gerçeğe yakın şartlarda gerçekleştirilen tatbikatla, kriz durumlarında personelin hazırlık seviyesinin artırılması ve müdahale süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflendi. Akçakoca Devlet Hastanesi yetkilileri, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek çalışmada görev alan tüm personele ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiAkçakoca3. SayfaGüvenlikSağlıkGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Akçakoca Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçeğe yakın şartlarda tamamlandı - Son Dakika
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