Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu

Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu
03.09.2025 23:13
Karabük merkezde dün çıkan ve 20 saatte söndürülen orman yangınının yüksek gerilim hattına temas eden karga nedeniyle düşen kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi.

Merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde çıkan ve hızla yayılan yangın 20 saatte yapılan müdahalelerle büyük oranda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"ORMAN YANGININA KARGA NEDEN OLDU" İDDİASI

Öte yandan, orman yangınında yüksek gerilim hattına bir karganın temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların düştüğü otluk alanı alevlendirdiği ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı iddia edildi.

Gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olan karga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahalle sakinlerinden Nizamettin Taşlı, yangının ilk çıktığı anda müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, "Karga tellere temas etmiş ve yangın direğin altından çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA

  • Ahmet Bağcı:
    Atma ZİYAAAAA! 0 0 Yanıtla
