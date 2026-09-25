Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen 49 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen 49 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi sürüyor

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Aksaray\'da 5. kat balkonundan düşen 49 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi sürüyor
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Aksaray'da 5. katındaki dairenin balkonundan düşen 49 yaşındaki kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi sürüyor, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da 5. katındaki dairenin balkonundan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Erol B., ikamet ettiği binanın 5. katındaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kaldırımda kanlar içerisinde bulunan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erol B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen 49 yaşındaki kişinin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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