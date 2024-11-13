Aksaray'da 62 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aksaray'da 62 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray\'da 62 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da KOM ekipleri bir operasyonda 62 bin kaçak sigara ve 200 kilo tütün yakaladı.

13.11.2024 18:04
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Aksaray'da KOM ekiplerinin bir ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 62 bin 200 adet kaçak sigara, 320 bin adet boş makaron ve 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri bir şahsın kaçak tütün ve sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri kimlik ve adresi belirlenen H.Ç. (38) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 200 kilo kıyılmış kaçak tütün, 62 bin 200 adet bandrolsüz dolu makaron ve 320 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da 62 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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