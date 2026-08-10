Aksaray\'da Alacak Verecek Cinayeti

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman köyünde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Evgin (47) ve Ali Selçuk (40) isimli kişilerden alacağı olan Osman B. (63) isimli şahıs, telefonla alacaklılarını arayarak parasını istedi. Alacaklılarının şu an para veremeyeceğini söylemesi üzerine evindeki tabancasını alıp aracıyla yola çıkan şahıs, Gençosman köyüne giderek 2 alacaklısının bulunduğu evi bastı. Evde bulunan Murat Evgin ve Ali Selçuk'a kurşun yağdıran Osman B. şahısları öldürerek olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Osman B., adliyeye sevk edildi.