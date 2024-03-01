Aksaray'da aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Aksaray\'da aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Aksaray'da 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 3 ay 16 gün hapis cezası bulunan bir şüpheli, jandarma devriyesi tarafından yakalandı. Alayhanı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada, şahsın arandığı ve hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 10:50
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Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 23 yıl 3 ay 16 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarma devriyesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Alayhanı köyünde ve çevresinde devriye atan Alayhanı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolden geçirdiği E.Y. isimli şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda "kasten adam öldürme" suçundan arandığı ve hakkında 23 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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