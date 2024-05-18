Aksaray\'da Atık Kağıt Deposunda Yangın Çıktı

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Aksaray'da atık kağıtların toplandığı depoda çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Sofular Mahallesi 708 sokakta bulunan ve atık kağıtların toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülebilirken polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı. - AKSARAY