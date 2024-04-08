Aksaray\'da Bayram Öncesi Trafik Yoğunluğu

Aksaray şehir merkezinde bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri uygulama ve denetimlerini artırdı.
Aksaray'da bayrama 1 gün kala özellikle iftar sonrasında şehir merkezinde ciddi trafik ve yaya yoğunluğu yaşanırken, Aksaray Emniyet Müdürlüğü uygulama ve denetimlerini artırdı. Bayram alışverişine çıkan vatandaşların trafikte ve çarşıda oluşturduğu yoğunlukla ilgili ekipler birçok kavşak ve bulvarda görev aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda araçları yönlendirirken, Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde iftar ve sahur saatleri arasında sabit trafik denetimi gerçekleştiriliyor. İftardan hemen sonra başlayan ve her 2 saatte ekip değişikliği yapılan denetim sahura kadar devam ediyor. Uygulamalarda hem trafikteki araçlar yönlendirilirken, şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak denetleniyor. Sürücülerin ehliyet ve evrak kontrollerinin yapıldığı denetimlerde araçların tescil plakaları POLCEP sistemi üzerinden sorgulanıyor. Bugün geceden itibaren uygulama, denetim ve diğer çalışmaların bayram sonuna kadar yoğun şekilde sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E., Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Feslek Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak refüjdeki trafoya çarparak durdu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi.
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