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Aksaray'da Bıçaklı Saldırı

Aksaray\'da Bıçaklı Saldırı

Alkollü şahıs, kahvehane sahibini uyarınca bıçakla yaraladı; hayati tehlikesi var.

04.12.2024 16:06
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Aksaray'da alkollü şekilde geldiği kahvehaneden çıkarılmak istenen şahıs, kendisini uyaran kahvehaneciyi bıçakla yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Doğanlarla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğanlarla köyünde ikamet eden Y.D. (52), alkollü olarak girdiği köy kahvehanesinde kahvehane sahibi A.T. (47) tarafından alkollü olduğu için çıkması gerektiği konusunda uyarıldı. Kahvehaneci ile tartışmaya başlayan Y.D., belindeki bıçağı çıkartarak A.T.'yi bıçakladı. Kahvehanedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Y.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, aksaray, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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