Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza mahalline gelen polis memuru görüntü almak isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına engel olmaya çalıştı.

Kaza, gece yarısı Tacin Mahallesi 101. Cadde ile Tacin Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 AFJ 262 plakalı araç ile 68 ABM 191 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen polis memuru olay yerinden görüntü almak isteyen basın mensuplarının çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.