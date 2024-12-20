Aksaray\'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Aksaray'da 26 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 26 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine kondu.
Suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçu başta olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunan, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi T.T. isimli şahsın peyine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Ekipleri bir süre yapılan incelemelerin ardından şahsın saklandığı ikameti tespit etti. İkamete yönelik operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanan suç makinesi buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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