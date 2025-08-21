Aksaray'da Çığlık İle Gelen Kaos - Son Dakika
21.08.2025 19:52
Aksaray'da bir kadın, çığlık atarak yardım istedi ama yardım edenleri darbetti. Olay polisle sonlandı.

Aksaray'da park içerisinde "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık atarak yardım isteyen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. Kadın, kendisine yardıma gelenleri ise darbetti.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakileri gece yarısı bir kadının çığlıklarıyla uyandı. "Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diye çığlık atarak bağıran kadın, vatandaşları tedirgin etti. Çığlık seslerini duyan kimi vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, kimisi de kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu. Yardım için kadının yanına giden bir genç neye uğradığını şaşırdı. Yardım etmek için gelen genci itip kakan ve diğer yardıma gelenlere de tehditler savuran kadın, genci tekme atarak darbetti. Yaşananlar kameralara yansırken, hem yardım isteyen hem de yardıma geleni darp eden, sonra da "Yaklaşma" diyerek tehditler savurarak küfür yağdıran kadın elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını araca bindirerek polis merkezine götürdü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, aksaray, Suç, Son Dakika

