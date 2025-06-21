Aksaray\'da Çöplükte Yangın Korkuttu

Şehrin merkezindeki çöplükten yükselen alevler korkuttu

AKSARAY - Aksaray'ın şehir merkezinde yıkılmış dükkanlar ve hurdalık yığınıyla dolu eski sanayi sitesindeki çöplük alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılarak büyüdüğü yangında gökyüzü de çıkan dumanlarla siyaha büründü.

Yangın Sanayi Mahallesi eski sanayi sitesinde yaşandı. Şehrin merkezinde olmasına rağmen yıllardır yıkılmış dükkanlarla adeta çöp kente dönen sanayi sitesinde sürekli yangın çıkıyor. Kimi zaman lastik kimi zamanda çöplerin yanmasıyla çıkan yangınlara bugün bir yenisi daha eklendi. Yalıtım malzemesi ve plastik malzemelerin bulunduğu yıkıntı alanda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler geniş bir alana yayılırken, çıkan siyah dumanlar ise gökyüzünü adeta siyaha bürüdü. Kentin hemen her noktasından görülen silah dumanlar halkı da tedirgin ederken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek 1 saat süren çalıma sonucu söndürdü. Polis, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.