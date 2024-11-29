Aksaray'da Eş Zamanlı Şok Uygulama - Son Dakika
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Aksaray'da Eş Zamanlı Şok Uygulama

Aksaray'da asayiş ekipleri şok uygulama yaparak araç ve şahısları didik didik aradı.

29.11.2024 22:23
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Aksaray'da şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak şok uygulama yapan asayiş ekipleri, araç ve şahısları didik didik arayarak sorgudan geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece yarısı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok uygulama yaptı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapılan şok uygulamaya asayiş ekipleriyle birlikte mahalle ve çarşı bekçileri de katıldı. Polis ekiplerince durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve araçtaki yolcularda üst aramasından geçirildi. Sürücü ve yolcuların bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildiği uygulamada soğuk hava şartlarına rağmen ekipler gece boyunca denetimlerini sürdürdü. Kusurlu görülen araçlara cezai işlem uygulanırken, denetimin ardından bekçi ve polisler yaya devriye atarak çalışmalarına devam etti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, aksaray, 3-sayfa, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Eş Zamanlı Şok Uygulama - Son Dakika

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