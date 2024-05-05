Aksaray'da film sahnelerini aratmayan şüpheli-polis kovalamacası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da film sahnelerini aratmayan şüpheli-polis kovalamacası kamerada

Aksaray'da polisin şüphe üzerine kimlik kontrolünden geçirmek istediği 2 şahıs ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Yağma suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli polis memurlarına 'Neden kovalıyorsunuz?' diye kızıp 'Suç makinesiyim, firarım' diye de itirafta bulundu.

05.05.2024 21:11  Güncelleme: 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da film sahnelerini aratmayan şüpheli-polis kovalamacası kamerada

"Firari suç makinesiyim" deyip "Neden kovalıyorsunuz?" diye polise kızdı

AKSARAY - Aksaray'da polisin şüphe üzerine kimlik kontrolünden geçirmek istediği 2 şahıs ekipleri görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Siren seslerinin yankılandığı Aksaray sokaklarında 2 şüpheli de kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanırken, yağma suçundan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli polis memurlarına "Neden kovalıyorsunuz?" diye kızıp "Suç makinesiyim, firarım" diye de itirafta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği 2 şahsı kimlik kontrolünden geçirmek istedi. Şüphelilere yaklaştıkları anda polisi fark eden 2 şahıs geri dönerek yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçmasıyla birlikte asayiş ekipleri de peşine düşerken, müstakil evlerin bahçelerine girerek diğer sokaklara kaçan şüpheli ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kameraya da yansıyan kovalamacada ekiplerin durumu emniyet haber merkezine anonsla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Siren seslerinin yankılandığı mahalle, sevk edilen ekiplerle birlikte adeta abluka altına alarak şüphelilerin mahalleden çıkmasını önledi. Bir süre yaşanan kovalamaca ve arama çalışmasında şüpheliler polis ekiplerince aynı mahallede yakalandı. Yakalanan H.A.M. isimli şahıs önce polis memurlarına "Neden kovalıyorsunuz?" diye kızdı, sonra da "Suç makinesiyim, firarım" diye itirafta bulundu. Şahın yapılan Genel Bilgi Taramasında yağma suçundan arandığı ve hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.A.M. ve kaçtığı arkadaşı E.M.M. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, Memur, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da film sahnelerini aratmayan şüpheli-polis kovalamacası kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
18:07 İsrail polisi Al Jazeera’nın Doğu Kudüs’teki ofisine baskın düzenledi İsrail polisi Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenledi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 22:23:46. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da film sahnelerini aratmayan şüpheli-polis kovalamacası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement