Aksaray'da Gece Uygulaması: 110 Polis ile Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Gece Uygulaması: 110 Polis ile Denetim

Aksaray\'da Gece Uygulaması: 110 Polis ile Denetim
11.06.2026 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray polisi 'Huzurlu sokaklar' uygulamasıyla 10 noktada 110 polisle denetim yaptı, 1156 şahıs kontrol edildi.

Aksaray polisi gece yarısı "Huzurlu sokaklar" adı altında şok uygulama başlattı. 3 aşamalı olarak şehir genelinde 10 farklı noktasında 36 ekip ve 110 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda bin 156 şahıs denetimden geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri gece yarısı şehrin 10 farklı noktasında 36 ekip ve 110 polis memurunun denetim yaptı. Uygulamalarda şüpheli şahıslar, araçlar ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, bin 156 şahsın Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi. Tek tek durdurularak şahısların ve araçların didik didik arandığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şahıs yakalandı. 230 araç ve sürücüsü denetlenirken, 22 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden idari para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Gece Uygulaması: 110 Polis ile Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşı küçük, suç dosyası devasa Hakkındaki ceza 131 yılı geçti Yaşı küçük, suç dosyası devasa! Hakkındaki ceza 131 yılı geçti
Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at öldü
İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kuzey İrlanda’da sokaklar karıştı Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı! Araçlar ateşe verildi, bir Türk berberinin camları kırıldı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran’ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

00:32
Trump dediğini yaptı ABD saldırılara başladı, İran’ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
Trump dediğini yaptı! ABD saldırılara başladı, İran'ın güneyinde patlamalar yaşanıyor
23:29
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
23:06
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
22:08
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
21:17
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
20:50
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı Feryatlarına yürek dayanmaz
Öz çocuklarına dehşeti yaşattı! Feryatlarına yürek dayanmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 01:17:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Aksaray'da Gece Uygulaması: 110 Polis ile Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.