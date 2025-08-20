Aksaray'da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Aksaray'da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı

Aksaray\'da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı
20.08.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da tartışma kavgaya dönüşünce bir genç yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Aksaray'da gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir genç elinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alıp müdahale ederken, ambulansın kapısına gelen yaralı gencin arkadaşı, yarasına bakıp sağlık ekiplerine, "Bir şey olmaz ondan pansuman yapın gönderin" dedi. Polisi ve sağlıkçıları şaşırtan genç basın mensuplarına ise, "İnşallah çekmiyorsundur" diye imalı konuştu.

Olay, Fatih Mahallesi Pazar Semt Pazarı arkasındaki arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç grubu gece yarısı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler birbirine girerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan gençleri ayırırken, olay yerinde bulunan tüm şahısları tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi. Elinden yaralanan ve oldukça bitkin görünen bir gence sağlık ekipleri müdahale ederek onu ambulansa alırken, bu sırada ambulansın yanına gelen yaralı gencin arkadaşı, "Neyin var İbrahim bakayım" deyip arkadaşının yarasına baktıktan sonra sağlık ekiplerine, "Bir şey olmaz ondan, pansuman yapın gönderin" şeklinde sözler söyledi. Polis ve sağlık ekiplerinin şaşırıp bakakaldığı olayda basın mensubunu gören aynı genç bu kez de basın mensubuna, "İnşallah çekmiyorsundur. Yarın bir gün kendimizi görürüz bir yerde inşallah" diyerek imalı bir şekilde konuştu.

Yaralı genç ambulansta yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri ise yaptığı incelemelerin ardından şikayetçi olunmaması üzerine gençleri olay yerinden uzaklaştırarak normale döndü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, İnceleme, aksaray, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’den bomba Cengiz Ünder kararı Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 23:17:20. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Gençler Arasında Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.