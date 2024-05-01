Aksaray\'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı

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Aksaray'da seyir halindeyken motor kısmından aniden alev alan hafif ticari araç alev alev yandı.

Olay, Aksaray - Konya Karayolu Aratol Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden A.F.K. (28) idaresindeki 68 AEH 432 plakalı hafif ticari araç motor kısmından aniden alev aldı. Aracın motor kısmı kısa sürede alevlere teslim olurken sürücü ve yakınları araçtan inerek uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevler içinde kalan araca müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Söndürme işleminin ardından araçta detaylı inceleme yaparak soğutma çalışması yapan itfaiye ekiplerince yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi. Motor kısmı adeta yanarak küle dönen aracın iç kısmında da hasar oluşurken araç kullanılmaz hale geldi. - AKSARAY