Aksaray'da market ve bakkal gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray'ın merkeze bağlı Alayhan köyünde yaptığı devriyede şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirdiği kadının H.D. olduğunu belirleyen Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Genel Bilgi Taramasında (GBT) hırsızlık suçundan arandığı ve 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Market gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık dosyası bulunduğu belirlenen kadın gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K. ve N.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Denizli'nin Çal ilçesinde, özel bir beton firmasına ait kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldıktan sonra defnedilmek üzere Uşak'a gönderildi.
Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik polislerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, 6 otomobile çarptı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı, biri ağır durumda. Sürücü, kontrol noktasından kaçarken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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