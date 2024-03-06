Aksaray\'da hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı

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Aksaray'da market ve bakkal gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray'ın merkeze bağlı Alayhan köyünde yaptığı devriyede şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirdiği kadının H.D. olduğunu belirleyen Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Genel Bilgi Taramasında (GBT) hırsızlık suçundan arandığı ve 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Market gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık dosyası bulunduğu belirlenen kadın gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY