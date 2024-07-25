Aksaray'da İnşaat Bekçisinin Kullandığı Konteyner Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Aksaray'da İnşaat Bekçisinin Kullandığı Konteyner Alev Alev Yandı

Aksaray\'da İnşaat Bekçisinin Kullandığı Konteyner Alev Alev Yandı

Aksaray'da bir inşaatın yanındaki konteynerda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

25.07.2024 20:47  Güncelleme: 20:59
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Aksaray'da daha önce bir inşaattaki bekçi tarafından kullanılan konteyner alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hashas Mahallesi 6693. Sokak'ta bulunan bir inşaatın yanındaki konteynerda çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat bekçisi tarafından kullanılan ve inşaatın yapımının durmasıyla boş kalan konteynerda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaattaki kalaslara da sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Mahallede paniğe neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için polis inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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