Aksaray'da intihara teşebbüs eden adam kurtarıldı

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Aksaray'da bekçiler asılı adamı ipten aldı

AKSARAY - Aksaray'da girdiği bunalım sonucu yaya üst geçidinin aydınlatma direğine bağladığı ipe kendini asan bir kişi, bekçilerin durumu fark etmesi üzerine ipten alındı.

Olay saat 19.25 sıralarında Taci Mahallesi Kapadokya Bulvarı E-90 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 ay kadar önce eşinden ayrıldığı öğrenilen M.C.G. girdiği bunalım sonucu yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanında getirdiği ipin bir ucunu üst geçitte bulunan aydınla direğine bağlayan, diğer ucunu da boğazına geçiren şahıs daha sonra kendini üst boşluğa bıraktı. O sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı mahalle ve çarşı bekçileri durumu fark ederek hemen üst geçide çıktı. Şahsın kendini astığını gören bekçilerden biri şahsı bacağından tutup yukarı kaldırmak suretiyle nefes almasını sağlarken, diğer bekçi ise bıçakla şahsın bağlı olduğu ipi kesti. İpin kesilmesiyle üst geçide alınan şahsa yine ilk müdahale bekçiler tarafından yapıldı. Bekçilerin haber merkezine anons ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri şahsa ilk müdahaleyi üst geçitte yaptı. Ardından kendine gelen şahıs sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olaya yoldan geçerken şahit olan Gamze Soner (26), "Ben üst geçide doğru gidiyordum, giderken bir hareketlilik gördüm. O ara yanımdan da bekçi koşup gitti. Bende arkalarından koştum acaba ne oldu diye. Bir baktım ki adam kendisini orada asmış. O arada bekçi hemen ipi kesti, Allah razı olsun adamı kurtardılar.

Olayı gören Melike Yılmaz ise "Üst geçide çıkıyordum karşıya geçmek için. Bir kişi üt geçidin aydınlatma diğerine kendini asmış. 2 bekçi de koşarak geldi birisi ayağına sarıldı birisi de ipi kesti. Böylece kurtardılar Allah razı olsun" diye konuştu.