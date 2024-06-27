Aksaray\'da Jandarma Ekipleri Anız Yangınlarına Karşı Denetim ve Eğitim Faaliyetleri Yürütüyor

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Aksaray'da anız yangınlarının önlenmesi ve beraberinde gelen birçok olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla tarım arazilerini adeta abluka altına alan jandarma ekipleri denetimle birlikte çiftçilere eğitimler vererek bilinçlendiriyor.

Son günlerde ülke genelinde gündemde olan ve hem doğaya hem de çevreye son derece zarar veren anız yakılmasına yönelik Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma ekipleri tarım arazilerini adeta abluka altına aldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından anız yangınlarına yönelik özel ekipler oluşturulurken, şehir genelindeki tüm tarım arazilerine görevlendirilen ekipler 24 saat devriye atıyor. Gündüz devriyesinde arazilerde bulunan çiftçilerle görüşen jandarma ekipleri anız yangınlarına karşı çiftçileri uyararak aynı zamanda anız yangınının ekilecek ürüne zarar verdiğini, toprağı verimsizleştirdiğini, toprakta yaşayan canlıları öldürdüğünü, çevreye verdiği zararları ve oluşabilecek büyük yangınların verdiği maddi manevi zararlar gibi birçok olumsuzluğu anlatıyor. Özel olarak bastırılan anız yangını ve zararlarını içeren broşürler yine jandarma ekiplerince çiftçilere dağıtılıyor. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından da anız yangınlarına yönelik açıklamalar yapılırken, anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak gerekli yasal ve cezai işlemin muhakkak yapılacağı vurgulandı.

Jandarma ekiplerinin yaz boyunca denetim ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdüreceği belirtilirken, tarım arazilerinde jandarmayla görüşen çiftçiler, bilmedikleri birçok şeyi ekiplerin bilgilendirmesiyle öğrendiklerini belirterek anız yakmayacaklarını söyledi. Eğitim ve denetimler için jandarma ekiplerine teşekkür eden çiftçiler, "Jandarma ekipleri bize anız yakmanın doğa, çevre ve toprağa verdiği zararları anlattılar. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi. - AKSARAY