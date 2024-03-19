Aksaray'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerini Denetliyor - Son Dakika
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Aksaray'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerini Denetliyor

Aksaray\'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerini Denetliyor

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların önlenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Denetimlerde lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför gibi konular kontrol ediliyor. Ayrıca otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı da denetleniyor.

19.03.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
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Aksaray'da yolcu otobüslerin karıştığı kazaların önlenmesi ve buna bağlı olarak can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla jandarma ekipleri yolcu otobüslerini sıkı denetimden geçiriyor.

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yaptığı birçok denetim faaliyetlerinin yanı sıra yolcu otobüslerini de denetimden geçiriyor. Yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve buna bağlı olarak yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla uygulama yapan trafik jandarması şehir, genelinde yolcu otobüslerini bir bir denetliyor. Karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında da şehirlerarası yolculuk yapan ve aynı zamanda tur otobüslerine yönelik denetim yapan trafik jandarması mevsime uygun lastik kullanımı, yetki belgeleri, psiko teknik değerlendirme raporu, SRC belgesi ve yedek şoför olup olmadığını kontrol ediyor. Ayrıca takograf kayıtlarından şoförlerin hız, çalışma, dinlenme süreleri ve cihaza takılı sürücü belgesinin aracı kullanan kişiye ait olup olmadığını da denetleyen trafik jandarması otobüste seyahat eden yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığı kontrolden geçiriyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Jandarma Ekipleri Yolcu Otobüslerini Denetliyor - Son Dakika

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