Aksaray\'da Kaçak Ürün Operasyonu

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Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 1 şahsın iş yerinde kaçak ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler iş yerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, A.B. (28) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet gümrük kaçağı jant, 40 adet gümrük kaçağı araç lastiği ve 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY