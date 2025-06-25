Aksaray\'da Kaçakçılara Büyük Darbe

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 5 ayrı operasyon düzenleyen KOM ekipleri birçok kaçak ürünle birlikte 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlar Aksaray merkezde 5 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi, insan sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak alkol ve sigara ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri kimlikleri belirlenen şahıslar üzerinde takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak yürütülen takipte yeterli delile ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye basarken, 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda, 32 litre sahte etil alkol, 1,75 litre sahte viski, 2 adet sigara sarma makinesi, 180 kilo gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 61 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 8 bin adet bandrolsüz dolu makaron ve 830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - AKSARAY