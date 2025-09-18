Aksaray\'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrilirken, ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi ile Konya'nın Karapınar ilçesi yolu Botaş mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesi istikametine seyreden Muharrem Çağlak (62) idaresindeki 07 ACJ 90 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Muharrem Çağlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY