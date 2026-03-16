Aksaray\'da Kaza: Direksiyon Hakimiyeti Kaybı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce direğe sonra da duvara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki yolcu yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden TOKİ istikametine seyreden Halit G. (20) idaresindeki 68 AFA 608 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da yolun karşısına geçip duvara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçtaki yolcu konumundaki vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY