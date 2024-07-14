Aksaray'da Kaza Sonrası Hurdaya Dönen Otomobilinden Yara Almadan Kurtulan Sürücü, Köpeğiyle Birlikte Aracının Başından Ayrılamadı - Son Dakika
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Aksaray'da Kaza Sonrası Hurdaya Dönen Otomobilinden Yara Almadan Kurtulan Sürücü, Köpeğiyle Birlikte Aracının Başından Ayrılamadı

Aksaray\'da Kaza Sonrası Hurdaya Dönen Otomobilinden Yara Almadan Kurtulan Sürücü, Köpeğiyle Birlikte Aracının Başından Ayrılamadı

Aksaray'da meydana gelen bir kaza sonucunda otomobili hurdaya dönen sürücü, kucağındaki köpeğiyle birlikte uzun süre aracının başından ayrılamadı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

14.07.2024 13:27
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Aksaray'da yaptığı kaza sonrası hurdaya dönen otomobilinden yara almadan kurtulan sürücü, kucağındaki köpeğiyle birlikte uzun süre aracının başından ayrılamadı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Çağlayan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden S.K. (47) idaresindeki 50 ACG 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atıp hurdaya dönen otomobilden köpeğiyle birlikte burnu bile kanamadan kurtulan sürücü kucağındaki köpeğiyle uzun süre aracın başından ayrılamadı. Jandarma ekiplerinin bir başka kazanın yaşanmaması için güvelik önlemi aldığı karayolunda sağlık ekipleri sürücüyü ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi. Trafiğin bir süre tek şeritten verildiği karayolunda yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kaza Sonrası Hurdaya Dönen Otomobilinden Yara Almadan Kurtulan Sürücü, Köpeğiyle Birlikte Aracının Başından Ayrılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Kaza Sonrası Hurdaya Dönen Otomobilinden Yara Almadan Kurtulan Sürücü, Köpeğiyle Birlikte Aracının Başından Ayrılamadı - Son Dakika
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