Aksaray\'da minik öğrencilere canlandırmalı kaza anı müdahale eğitimi verildi

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Aksaray'da minik öğrencilere canlandırmalı kaza anı müdahale eğitimi veren jandarma ekipleri, devrilen araçtan yola savrulan yaralılara ilk müdahale ve kazanın oluş nedenlerini anlattı.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş şubesi ekipleri okul okul gezerek öğrencilere geniş çaplı eğitimler veriyor. Kazanın oluş nedenlerini öğrencilerin daha iyi anlaması ve görmesi için canlandırmalı olarak işleyen jandarma ekipleri, kaza anında yapılması gereken ilk müdahaleyi de bir bir anlatıyor. Hem eğlenen hem de eğitim alan öğrenciler trafik ve kazalar hakkında bilinçlenirken, canlandırma sahneleri öğrencilerde ciddi trafik bilinci verimliliğine neden oluyor. Trafik kurallarının da anlatıldığı eğitimin sonunda öğrencilere jandarma ekiplerince trafik müfettiş kartı verdi.

"Trafik kazalarının 2030'da yüzde 50, 2050 yılında sıfıra inmesi amaçlanıyor"

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut köy okulunda verilen eğitime katılan Eskil İlçe Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, eğitimlerin minik öğrencilere ciddi katkıları olduğunu belirterek, "Trafik eğitiminin uygulamalı olması ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın trafik kurallarına riayet etmesini, trafikte nelerle karşılaşacakları şimdiden kendilerine bildirilmesinde ve neler yapmaları gerektiğini, hangi kurallara dikkat etmeleri gerektiğini öğrenmeleri çok ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan eylem planına göre 2030 yılına kadar ülkemiz genelinde trafik kazalarını yüzde 50'ye indirilmesi, 2050 yılı itibari ile de sıfıra indirilmesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız ve ilgili diğer tüm bakanlıklarımız tarafından bir eğitim seferberliği düzenlenmiş durumda. Biz de bu seferberlik çerçevesinde ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi katarak geleceğimizin daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir gelecek olmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Eğitim alan minik öğrenciler ise trafik kuralları ve kaza oluş nedenleri hakkında bilmediklerini öğrendiklerini belirterek, "Polis dedektifi olduk. Parkurlardan kurallara uyarak geçtik. Jandarma abi ve ablalarımız bize bilmediğimiz her şeyi öğretti" dediler

Eğitimin ardından minik öğrencilere jandarma araçları da tanıtılırken, araçlara binen çocuklar sirenler çalarak anonslarda bulundu. - AKSARAY