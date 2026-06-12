Aksaray\'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi İle Denetim

Aksaray'da son teknoloji kameralarla donatılmış Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) araçları ile şehir merkezinde denetim yapan polis, aranan, hacizli, çalıntı ve ikiz plakalı gibi araçları tespit ederek yakalıyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, daha önce sadece şehir girişlerinde bulunan PTS kameralarını son yıllarda yeni teknoloji ile birlikte mobil olarak araçlara taşıdı. Araç üzerine konulan son teknoloji görüntüleyici ve sensörle donatılmış kameralarla şehir merkezinde tüm araçlar otomatik olarak sorgudan geçiriliyor. Yol kenarında park edilen emniyet araçlarının üzerinde bulunan kamera, yoldan geçiş yapan araçlara ait sakıncalı bilgilerin (çalıntı kaydı yok, plaka çalıntı, araç çalıntı, araç aranıyor, haciz yakalamalı araç, araç trafikten men vb.) anlık olarak alarm üreterek sisteme düşmesini sağlıyor. Kamera, geçiş yapan araçların plakalarını okuyarak tüm bilgilerini araç içinde bulunan sistem üzerinden İçişleri Bakanlığı sorgulama veri tabanına bağlı bilgisayar ile tabletlere çıkarıyor. Herhangi bir olumsuzluğu olan plakaları okuyan MPTS hem sesli hem de görsel olarak alarm vererek ekipleri uyarıyor. Ekipler ise okunan plakayı kısa sürede durdurarak alıyor. Aranan şahısların ve araçların yakalanmasında önemli rol alan MPTS şehir genelinde birçok noktada uygulanıyor. - AKSARAY