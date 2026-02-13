Aksaray'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Aksaray'da Motosiklet Kazası

Aksaray\'da Motosiklet Kazası
13.02.2026 21:21
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı, kaçan araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu yola devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 50 Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yurtlar bölgesi istikametine seyreden Muhammet D. (23) idaresindeki 27 BDA 195 plakalı motosiklete arkasından gelen ve plaka ile sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçarken kazayı gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlatarak kaçan sürücünün peşine düştü.

Kazayı gören bir esnaf, "Aynı istikamete gidiyorlardı. Araç sürücüsü motosiklet sürücüsünü buraya sıkıştırdı, vurdu ve kaçtı. Hiç durmadı" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

