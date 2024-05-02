Aksaray'da kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray\'da kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü yaralandı

Aksaray'da Şeyh Hamit Mahallesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaparken motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden ayrıldı.

02.05.2024 17:37
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Aksaray'da aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle şehir merkezi istikametine seyreden M.E.Ş. (21), sokaktan önüne aniden çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Motorsiklet kontrolden çıkarken, sürücü düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne ambulansta ilk müdahale yapıldı. Hastaneye gitmeyi reddeden genç sürücü ambulanstaki tedavisinin ardından motosikletini de alıp olay yerinden ayrıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da kamyonete çarpmamak için manevra yapan genç motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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